PSG - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain (PSG), Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında kendi sahasında RC Strasbourg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Patrick Vieira'nın ekibi RC Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.
PSG - STRASBOURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
PSG - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Bastien Dechepy'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Rennes'i 3-1 mağlup etmişti.
RC Strasbourg ise kendi sahasında ağırladığı Nantes'a 2-1 mağlup olmuştu.
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