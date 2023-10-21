PSG - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında kendi sahasında RC Strasbourg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 16:26
PSG - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Patrick Vieira'nın ekibi RC Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

PSG - STRASBOURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

PSG - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Bastien Dechepy'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Rennes'i 3-1 mağlup etmişti.

RC Strasbourg ise kendi sahasında ağırladığı Nantes'a 2-1 mağlup olmuştu.


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