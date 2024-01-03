PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain, Fransa Süper Kupası finalinde Toulouse ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:02
PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de Süper Kupa heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, finalde Carles Martínez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

PSG - TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

PSG - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Hakim Ben El Hadj Salem'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Paris Saint-Germain, geçen sezon Fransa Ligue 1'de şampiyon olarak final oynamaya hak kazandı.

Toulouse ise Fransa Kupası'nı müzesine götürerek Süper Kupa'da PSG'nin rakibi oldu.


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