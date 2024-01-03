PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa Süper Kupası finalinde Toulouse ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de Süper Kupa heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, finalde Carles Martínez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.
PSG - TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
PSG - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Hakim Ben El Hadj Salem'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Paris Saint-Germain, geçen sezon Fransa Ligue 1'de şampiyon olarak final oynamaya hak kazandı.
Toulouse ise Fransa Kupası'nı müzesine götürerek Süper Kupa'da PSG'nin rakibi oldu.
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