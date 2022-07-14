PSG'de Lionel Messi gerçeği: Sözleşmesi gelecek sezon bitiyor

Paris Saint-Germain'in (PSG) iddia edilenin aksine Lionel Messi ile 1 yılı opsiyonlu sözleşme imzalamadığı ve bu yüzden Arjantinli yıldızın gelecek sezon sonu sözleşmesinin biteceği yazıldı. 35 yaşındaki Messi'ye yeni sözleşme önerilmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:14
PSG'de Lionel Messi gerçeği: Sözleşmesi gelecek sezon bitiyor
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Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG) geçtiğimiz sezon başında Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'yi kadrosuna katmıştı.

Marca, PSG'nin Arjantinli süper yıldızla 1 yılı opsiyonlu sözleşme imzalamadığını iddia etti. Buna göre 35 yaşındaki Lionel Messi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2023'de sona erecek.

Haberde yer alan ayrıntıya göre; Fransız ekibinin yönetimi, Messi ile koşullar ne olursa olsun devam etmek istiyor.

KARARINI DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA VERECEK

35 yaşındaki Messi'ye 1 yıllık yeni sözleşme teklifi yapılması planlanıyor. Arjantinli ise cevabını Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra verecek. Messi, Arjantin'in kupada alacağı sonuçlara göre Fransa'da kalma ya da ayrılma kararını alacak.

Geçtiğimiz sezon kariyerinin en sessiz sezonlarından birini geçiren Messi, PSG adına çıktığı 34 maçta 11 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.


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