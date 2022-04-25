PSG'de Pochettino ile yolların ayrılacağı iddiası
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint Germain'in, sezonu şampiyon bitirmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son vermeye hazırlandığı belirtildi.
Paris Saint Germain'deki geleceği tartışılan teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Times'ta yer alan habere göre, Fransız devinin, takımı ligde şampiyonluğa ulaştırmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısızlığın ardından Mauricio Pochettino'nun görevine son vermeye hazırlandığı belirtildi.
REKOR TAZMİNAT
Haberde, Arjantinli çalıştırıcının sözleşmesinin feshedilmesi halinde Pochettino ve ekibine yaklaşık 15 milyon Euro tazminat ödemesi gerekeceği ifade edildi.
MASADAKİ İSİMLER ZIDANE VE CONTE
Fransız ekibin hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir antrenör bulmak olduğu ve öncelikli olarak Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmek için girişimde bulunacağı kaydedildi.
ALTERNATİF ANTONIO CONTE
Öte yandan PSG Zinedine Zidane ile anlaşma sağlanamaması durumunda Tottenham ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile görüşme yapacağı öne sürüldü.
POCHETTINO TOTTENHAM'A DÖNEBİLİR
Ayrıca Conte'nin PSG ile anlaşması halinde Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun da eski takımı Tottenham'a dönebileceği ifade edildi.
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