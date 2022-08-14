PSG'den Rafael Leao hamlesi!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG), İtalyan kulüp Milan'da top koşturan Portekizli futbolcu Rafael Leao'yu transfer etmek istediği iddia edildi.
Paris Saint-Germain'in futbol danışmanı Luis Campos'un yeni hedefi Milan forması giyen Rafael Leao olarak gösterildi.
Fransız basınında yer alan haberde, Campos'un, Lille'de çalıştığı dönemde Sporting'ten transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcuyu şimdi de PSG'ye getirmek istediği kaydedildi.
Ancak PSG için bu transferin kolay olmayacağı belirtildi. Fransız ekibinin, Milan'ın istediği bonservis bedelini düşürmek için Abdou Diallo'yu da İtalyan temsilcisine göndermeyi düşündüğü aktarıldı.
Geçen sezon Serie A'da 11 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koyan Leoa, uzun süre sonra gelen şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
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