PSG'nin inadı kırıldı... Roma, Georginio Wijnaldum transferinde sona yaklaştı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:06

Serie A ekibi Roma, 31 yaşındaki orta saha Wijnaldum transferini bitirdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Roma, deneyimli orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum için kulübü PSG ile kiralık sözleşme konusunda anlaştı.

Ayrıca haberde, Paris ekibinin Wijnaldum'un yerine Portekizli oyuncu Renato Sanches'i getirmeyi planladığı belirtildi.

ROMA TRANSFERE DOYMUYOR

Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Jose Mourinho'nun ekibi, bu yaz transfer döneminde Paulo Dybala, Zeki Çelik, Nemanja Matic ve Mile Svilar'ı kadrosuna katmıştı.

Geride kalan sezon PSG formasıyla 38 maçta süre alan orta saha oyuncusu Wijnaldum, takımına 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.