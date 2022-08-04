PSG'nin yeni transferi Renato Sanches oldu
Fransa Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Renato Sanches ile anlaştığını duyurdu. PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, Portekizli orta sahanın takıma katılacağını açıkladı.
PSG, Portekizli futbolcu Renato Sanchez'i kadrosuna kattı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yeni bir yapılanmaya giden Paris ekibinin, Lille ile önümüzdeki haziran ayında sözleşmesi sona erecek orta saha için kulübüne 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.
PSG'NİN DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ
2016 yılında 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan Almanya Bundesliga ekibi Bayern Munih'in yolunu tutan 24 yaşındaki oyuncu, 2019'da 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer olmuştu.
Lille'in transfer rekorunu kırarak renklerine bağladığı Sanches, geçen sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle forma giyemedi. Daha sonra takımın temel taşlarından biri olan Sanches, geçen sezon Lille formasını 31 maçta sırtına geçirdi ve takımına 1 gol 5 asistlik katkı sağladı.
Sanches; PSG'nin Vitinha, Nordi Mukiele ve Hugo Ekitike'nin ardından bu yaz transfer ettiği dördüncü oyuncu olacak.
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