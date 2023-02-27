PSG'li futbolcu Achraf Hakimi hakkında soruşturma açıldı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in Faslı futbolcusu Achraf Hakimi hakkında tecavüz suçlaması iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Paris Saint-Germain'in yıldız isimlerinden Achraf Hakimi, tecavüzle suçlandı.
Le Parisien'de yer alan habere göre 23 yaşındaki bir kadın, geçen hafta sonu karakola giderek Hakimi tarafından tecavüze uğradığını söyledi.
Achraf Hakimi
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Haberde tecavüze uğradığını söylemesine rağmen kadının şikayette bulunmayı reddettiği kaydedildi.
Ancak savcılığın Hakimi hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.
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