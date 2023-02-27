PSG'li futbolcu Achraf Hakimi hakkında soruşturma açıldı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 23:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 23:00

Paris Saint-Germain'in yıldız isimlerinden Achraf Hakimi, tecavüzle suçlandı.

Le Parisien'de yer alan habere göre 23 yaşındaki bir kadın, geçen hafta sonu karakola giderek Hakimi tarafından tecavüze uğradığını söyledi.

Achraf Hakimi



SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Haberde tecavüze uğradığını söylemesine rağmen kadının şikayette bulunmayı reddettiği kaydedildi.

Ancak savcılığın Hakimi hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.