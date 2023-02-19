Ligue 1'de Monaco'nun PSG takibi sürüyor
Monaco, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Brest'i 2-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Brest ile Monaco karşı karşıya geldi. Stade Francis-Le Ble'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco, 2-1'lik skorla kazandı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Aleksandr Golovin ve 73. dakikada Myron Boadu'dan geldi. Brest'in tek golü ise 86. dakikada Jeremy Le Douaron'dan geldi.
Myron Boadu
Bu sonucun adından Monaco, 50 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Brest, 20 puanda kaldı.
Aynı saatte başlayan Ligue 1'deki diğer maçların skorları şöyle:
Lorient 3-0 Ajaccio
Rennes 2-0 Clermont
Troyes 0-1 Montpellier
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