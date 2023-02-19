Ligue 1'de Monaco'nun PSG takibi sürüyor

Monaco, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Brest'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 20:15
Ligue 1'de Monaco'nun PSG takibi sürüyor
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Brest ile Monaco karşı karşıya geldi. Stade Francis-Le Ble'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco, 2-1'lik skorla kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Aleksandr Golovin ve 73. dakikada Myron Boadu'dan geldi. Brest'in tek golü ise 86. dakikada Jeremy Le Douaron'dan geldi.

Myron Boadu

Bu sonucun adından Monaco, 50 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Brest, 20 puanda kaldı.

Aynı saatte başlayan Ligue 1'deki diğer maçların skorları şöyle:

Lorient 3-0 Ajaccio

Rennes 2-0 Clermont

Troyes 0-1 Montpellier


monaco Brest Ligue 1

İlgili Haberler

Ligue 1'de PSG, Lille'i Lionel Messi ile yıktı

Ligue 1'de PSG, Lille'i Lionel Messi ile yıktı
Ligue 1'de Nantes'a tek gol yetti

Ligue 1'de Nantes'a tek gol yetti
Ligue 1'de Jonathan David, Lille'i galibiyete taşıdı

Ligue 1'de Jonathan David, Lille'i galibiyete taşıdı

En Çok Okunan Haberler