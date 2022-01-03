PSG'nin yıldızı Lionel Messi'nin hedefi MLS'te forma giymek
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde MLS'te forma giymek istediğini söyledi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Lionel Messi, iddialara göre kariyerinin bir bölümünde Amerika Birleşik Devletleri'nde, MLS'te forma giymek istiyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama tecrübesini denemek istediğini belirten Messi, "Orada futbol oynamak veya yaşamak nasıl merak ediyorum. Kariyerimin sonraki dönemlerinde bunu gerçekleştirmek istiyorum ama bu gerçekleşir mi bilmiyorum." dedi.
Yetiştiği kulüp olan Barcelona'dan ayrılıp bu sezon başında PSG'nin yolunu tutan Messi'nin kontratı önümüzdeki sezonun sonunda sona erecek. Arjantinli forvet Fransız ekibi ile 16 resmi maça çıkıp 6 gol 5 asist ile mücadele etti.
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