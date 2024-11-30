Psikolojik değerlendirme için... Mauro Icardi Arjantin'de mahkemeye çıktı!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yla devam eden boşanma davası için ilk kez mahkemeye çıktı.

Psikolojik değerlendirme için... Mauro Icardi Arjantin'de mahkemeye çıktı!
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AA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 10:33

Mauro Icardi boşanma davasında psikolojik değerlendirme için Buenos Aires'te mahkemeye çıktı. Yıldız futbolcu, eşi Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçti.

TEDAVİ İÇİN ARJANTİNE GİTTİ

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından Mauro Icardi tedavisi için Arjantin'e gitmişti.

Wanda Nara, geçtiğimiz ay Arjantin'de boşanma davası açmış ardından Mauro Icardi de İtalya'da hukuki süreci başlatmıştı.

2022'de de ilişkileri sona ermeye yaklaşan çift, 2023 yılında barışmıştı.


Etiketler: #Wanda Nara #mauro icardi #boşanma

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