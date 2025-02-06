PSV Eindhoven, Feyenoord'u devirip yarı finale çıktı!
PSV Eindhoven, Hollanda KNVB Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında ağırladığı Feyenoord'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Hollanda KNVB Kupası çeyrek final maçında PSV, Feyenoord'u konuk etti.
Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Johan Bakayoko ve 68. dakikada Guus Til kaydetti.
Mücadeleyi 2-0 kazanan PSV, adını yarı finale yazdırdı. Feyenoord ise turnuvaya veda eden ekip oldu.
Etiketler: #psv eindhoven #feyenoord #Hollanda Kupası
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