PSV Eindhoven, Feyenoord'u devirip yarı finale çıktı!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:52

Güncelleme: 06.02.2025 - 09:52

Hollanda KNVB Kupası çeyrek final maçında PSV, Feyenoord'u konuk etti.

Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Johan Bakayoko ve 68. dakikada Guus Til kaydetti.

Mücadeleyi 2-0 kazanan PSV, adını yarı finale yazdırdı. Feyenoord ise turnuvaya veda eden ekip oldu.