PSV Eindhoven, Feyenoord'u devirip yarı finale çıktı!

PSV Eindhoven, Hollanda KNVB Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında ağırladığı Feyenoord'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

PSV Eindhoven, Feyenoord'u devirip yarı finale çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:52

Hollanda KNVB Kupası çeyrek final maçında PSV, Feyenoord'u konuk etti. 

Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. 

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Johan Bakayoko ve 68. dakikada Guus Til kaydetti.

Mücadeleyi 2-0 kazanan PSV, adını yarı finale yazdırdı. Feyenoord ise turnuvaya veda eden ekip oldu.


Etiketler: #psv eindhoven #feyenoord #Hollanda Kupası

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