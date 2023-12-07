PSV Eindhoven - Heerenveen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSV Eindhoven, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 15. haftasında kendi sahasında Heerenveen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
Hollanda Eredivisie'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Peter Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, kendi sahasında Kees van Wonderen'in ekibi Heerenveen ile karşı karşıya gelecek.
PSV EİNDHOVEN - HEERENVEEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
PSV EİNDHOVEN - HEERENVEEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Bas Nijhuis'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 ekranlarında naklen yayımlanacak.
PSV Eindhoven, ligde oynadığı son maçta Feyenoord deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Heerenveen ise kendi sahasında ağırladığı Almere City'yi 3-0 mağlup etmişti.
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