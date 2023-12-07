PSV Eindhoven - Heerenveen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSV Eindhoven, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 15. haftasında kendi sahasında Heerenveen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:51
PSV Eindhoven - Heerenveen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Hollanda Eredivisie'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Peter Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, kendi sahasında Kees van Wonderen'in ekibi Heerenveen ile karşı karşıya gelecek.

PSV EİNDHOVEN - HEERENVEEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

PSV EİNDHOVEN - HEERENVEEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Bas Nijhuis'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 ekranlarında naklen yayımlanacak.

PSV Eindhoven, ligde oynadığı son maçta Feyenoord deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Heerenveen ise kendi sahasında ağırladığı Almere City'yi 3-0 mağlup etmişti.


psv eindhoven Heerenveen Hollanda Eredivisie canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Atletico, Hollanda'da 3 golle kazandı

Atletico, Hollanda'da 3 golle kazandı
Liverpool'lu yıldız Hollanda'yı 90+3'te kurtardı!

Liverpool'lu yıldız Hollanda'yı 90+3'te kurtardı!
Olaylar sebebiyle yarım kalmıştı... Hollanda'da Ajax - Feyenoord kararı!

Olaylar sebebiyle yarım kalmıştı... Hollanda'da Ajax - Feyenoord kararı!

En Çok Okunan Haberler