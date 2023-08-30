PSV Eindhoven - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği İskoç ekip Rangers, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Hollandalı kulüp PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:05
PSV Eindhoven - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

Peter Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, kendi sahasında Michael Beale'ın ekibi Rangers ile karşılaşacak.

PSV EINDHOVEN - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda'nın Eindhoven kentinde yer alan Philips Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PSV EINDHOVEN - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

İskoçya'da oynanan eşleşmenin ilk maçında PSV Eindhoven ile Rangers 2-2 berabere kalmıştı. 


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