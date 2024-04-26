PSV, Heerenveen'e gol oldu yağdı: 8-0!
Hollanda Eredivisie'de lider PSV deplasmanda Heerenveen'i 8-0 mağlup etti.
Hollanda Eredivisie'de Peter Bosz'un ekibi lider PSV deplasmanda Kees van Wonderen'in yönetimindeki Heerenveen'i 8-0 mağlup etti.
Abe Lenstra Stadyumu'nda oynanan mücadelede PSV'nin gollerini; 7 ve 30. dakikalarda Guus Til, 9 ve 11. dakikalarda Max Tillman, 44. dakikada Joey Veerman, 52. dakikada Johan Bakayoko, 71. dakikada Luuk de Jong ve 83. dakikada Patrick van Aanholt kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 84'e yükselten PSV Eindhoven, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Sparta Rotterdam maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Heerenveen ise 36 puanda kaldı.
Heerenveen ise ligin bir sonraki maç haftasında deplasmanda Almere City ile karşılaşacak.
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