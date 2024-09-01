PSV ligde 4'te 4 ile başladı!

PSV Eindhoven, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Go Ahead Eagles'ı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 19:53
PSV ligde 4'te 4 ile başladı!
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Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında PSV Eindhoven ile Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi PSV 3-0'lık skorla kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Guus Til, 27. dakikada Hirving Lozano ve 63. dakikada Joey Veerman kaydetti.

PSV LİGDE 4'TE 4 YAPTI

Bu sonucun ardından PSV 4 maçta 12 puana ulaştı. Eagles ise 3 puanda kaldı.

PSV Eindhoven, gelecek hafta NEC Nijmegen'i ağırlayacak. Eagles ise Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek.


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