PSV ligde 4'te 4 ile başladı!
PSV Eindhoven, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Go Ahead Eagles'ı 3-0 mağlup etti.
Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında PSV Eindhoven ile Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi PSV 3-0'lık skorla kazandı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Guus Til, 27. dakikada Hirving Lozano ve 63. dakikada Joey Veerman kaydetti.
PSV LİGDE 4'TE 4 YAPTI
Bu sonucun ardından PSV 4 maçta 12 puana ulaştı. Eagles ise 3 puanda kaldı.
PSV Eindhoven, gelecek hafta NEC Nijmegen'i ağırlayacak. Eagles ise Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek.
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