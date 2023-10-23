Puan rekoru kırdı: Şampiyon Verstappen kazanmaya devam ediyor!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 07:50

Güncelleme: 23.10.2023 - 07:50

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'ndeki yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.

Katar'da düzenlenen önceki yarışla Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda, ABD Grand Prix'si gerçekleştirildi.

Verstappen'in ilk sırada bitirdiği yarışta, Lewis Hamilton (Mercedes) ikinciliği, Lando Norris (McLaren) ise üçüncülüğü elde etti.

Bu sezon Verstappen'in 15, Sergio Perez'in (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

PUAN REKORUNU GELİŞTİRDİ

Verstappen 2022'de topladığı 454 puan ve kazandığı 15 yarışla, bir sezonda en çok yarış birinciliği elde eden ve en fazla puan toplayan pilotu olmuştu. Hollandalı pilot, ABD Grand Prix'sini ilk sırada tamamlayarak 466 puana ulaşarak bir sezonda en çok puan toplama rekorunu geliştirdi. 26 yaşındaki sürücü ayrıca kariyerinin 50. yarışını kazanmış oldu.

Şampiyonanın 20. yarışı Meksika Grand Prix'si, 29 Ekim'de düzenlenecek. Verstappen, Meksika'da damalı bayrağı ilk sırada geçerse sezonun 16. zaferini elde edecek ve bir sezonda en çok yarış kazanan pilot rekorunu da kıracak.

ABD'deki Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 466 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 238

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 219

4. Fernando Alonso (İspanya): 183

5. Carlos Sainz (İspanya): 168

TAKIMLAR

1. Red Bull: 704

2. Mercedes: 358

3. Ferrari: 327

4. Aston Martin: 239

5. McLaren: 232