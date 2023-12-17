Quique Setien'den Türkiye itirafı: 'Teklif aldım'

Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:22

Güncelleme: 17.12.2023 - 11:22

Villarreal'den 3 ay önce ayrılan İspanyol Teknik Direktör Quique Setien'den Türkiye itirafı geldi.

Santander Grupo Barymont Uluslararası Spor Forumu'na katılan Quique Setien, "Beni Türkiye'den aradılar. Bunun hakkında düşünmem gerekiyor. Teklife yarına kadar (bugün) kadar yanıt vermeme gerekiyor" diye konuştu.

İSPANYOL BASININDAN BEŞİKTAŞ İDDİASI

Santander, Las Palmas, Real Betis, Barcelona gibi takımların teknik direktörlüğünü yapan Setien'in hangi İstanbul kulübünden teklif aldığı merak konusu olurken AS gazetesinden Javier Martin bu takımın Beşiktaş olduğunun net olarak anlaşıldığını yazdı.

Öte yandan Setien'e Suudi Arabistan'a gidip gitmeyeceği de soruldu. İspanyol teknik direktör iki takımla görüştüğünü ancak emin olamadığı için anlaşmanın gerçekleşmediğini söyledi.