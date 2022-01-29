Rachid Ghezzal gündeme dair konuştu

29 Ocak 2022 Cumartesi, 15:03

Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’a konuştu.

Geçen sezon ulaşıkları şampiyonluğa vurgu yapan yıldız futbolcu, “Futbolda olan şeyler bunlar. Geçen sene kazanabileceğimiz her şeyi kazandık. Bazen işler böyle oluyor. Bu sezon, geçen sezonki gibi olmadı. Biz, bu sezon da hedeflerimize ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ghezzal, Beşiktaş’ın bu sezon daha az gol attığını söylerken, “Takım için çalışıyorum maç boyunca. Bu sezon maalesef geçen sezona kıyasla daha az gol atıyoruz. Geçen sezon herkes gol atıyordu, özellikle Larin ve Aboubakar'ın gol katkıları çok yüksekti. Ancak kendi istatistiklerim iyi yolda olduğumu gösteriyor” diye konuştu.

“GOMIS BENİM İÇİN AĞABEY GİBİ”

Ghezzal, “Bu sezon ofansif anlamda zorluk yaşıyoruz. Rakipler geçen seneye göre daha güçlü. Beni, bizi daha iyi marke ediyorlar. Ben topla içeri kat ettiğim zaman sol ayağıma aldığımda daha iyi markaj altında olduğumu hissediyorum. Belki de başka yollar denememiz lazım” dedi.

Adı Galatasaray ile anılan Fransız forvet Bafetimbi Gomis’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yazdığı yoruma değinen Ghezzal, “Gomis iyi bir arkadaş, benim için bir ağabey gibi. Lyon'da oynadığımız dönemde bana çok yardım etti. Hala çok yakınız. Kariyerimle ilgili hep bana sorular sordu, hep beni iyi yönlendirdi. Instagram'daki paylaşımını gördüm, ben de ‘Come to Beşiktaş’ yazdım. Ancak transferin durumunu başkana ve yönetime sormak lazım” ifadelerini kullandı.

Gomis ile ilgili sözlerine devam eden Ghezzal, “Alex Teixeira ve Josef arasındaki yakın ilişkiyi biliyorum ama bu konulara girmek benim için doğru olmaz. Gomis ne yapar, geleceğiyle ilgili nasıl karar verir bilmiyorum. Beraber oynarken kendimi iyi hissediyordum, denk gelirsek beraber oynamak isterim” diye konuştu.

“SERGEN HOCA SAYESİNDE”

Şampiyonlar Ligi’nde istediklerini başaramadıklarını söyleyen Ghezzal, “Geçen sene gerçekten harikaydı. Bu sene daha zor oldu. Ligimizdeki takımlar daha zorlayıcı bu sene. Bizimle beraber Galatasaray ve Fenerbahçe'nin düşüşünden de anlaşılabilir. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nin de olmasından dolayı ilk yarıda çok fazla maç oynadık. Bu bir bahane değil ama üst üste maç oynamak da kolay değil. Daha çok çalışıp, elimizden geleni camia ve taraftarlar için yapmamız gerekiyor” dedi.

Ghezzal, “Geçen sene harika şeyler yaşadık. Sergen Hoca, Murat Hoca ve tüm ekibiyle gerçekten çok güzel şeyler yaşadık. Bu sene beklenti tabii ki yüksek oldu ama maalesef işler hiçbirimizin istediği gibi gitmedi. Ritmimizi bulamadık. Sonuçlar gelmeyince maalesef futbolda ayrılıklar yaşanıyor. Şu anda yeni bir hocamız var, ona da yardımcı olmalıyız. O da yeni bir maceraya atıldı” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın sayesinde Süper Lig’de stres yaşamadıklarını belirten Ghezzal, “Bence öz güven kattı Sergen Hoca bize. Futbolcular olarak bizlere verdiği serbestlik, özgürlük, baskıyı hissetmeme duygusu bize çok yardımcı oldu. Kendisi de çok büyük bir futbolcu olduğu için bize bu tecrübelerini aktardı. Geçen sene sonlara doğru işler zorlaşmaya başlamıştı, Galatasaray bize yaklaşıyordu. Sergen Hoca sayesinde asla bir stres yaşamadık, bize hiç yansıtmadı” diyerek sözlerini noktaladı.