Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

11 Eylül 2022 Pazar, 11:28

Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta mücadelesinde 12 Eylül Pazartesi akşamı (yarın) Başakşehir’i Vodafone Park’ta konuk edecek olan siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, dün de takımdan ayrıydı.

14 Ağustos’ta Alanyaspor ile oynanan maçın ardından soğuk algınlığı sorunu ve ayağındaki ağrı sebebiyle formasından uzak kalan Cezayirli kanat oyuncusu, dün bireysel olarak çalıştı ve tedavisine devam edildi.

Yarın akşam Başakşehir ile oynanacak mücadelenin kadrosunda yer almayacak olan Ghezzal’in, idman eksiği sebebiyle cumartesi günü oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında da yüzde 100 hazır olması beklenmiyor.

Deneyimli oyuncunun, 2 Ekim'de Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta oynanacak derbide ise tamamen göreve hazır hale gelmesi planlanıyor.