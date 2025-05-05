Rachid Ghezzal'dan Arthur Masuaku paylaşımı!
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından Arthur Masuaku'yu paylaştı.
Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbide stoper olarak görev yaptı.
Masuaku, Fenerbahçe karşısındaki derbideki performansıyla büyük beğeni topladı.
GHEZZAL'DAN MASUAKU PAYLAŞIMI
Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal de Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı olan Masuaku'nun bu performansına kayıtsız kalmadı.
Ghezzal, Masuaku için, "Yeni Rüdiger" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Rachid Ghezzal'ın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Etiketler: #rachid ghezzal #Arthur Masuaku #beşiktaş
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