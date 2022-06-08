Radamel Falcao, Rayo Vallecano'dan ayrılmıyor!

08 Haziran 2022 Çarşamba, 15:43

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, 1 yıl daha Rayo Vallecano'da oynayacak.

"FALCAO BİZİMLE KALACAK"

EFE'ye açıklamalarda bulunan Rayo Vallecano sportif direktörü David Cobeno, "Falcao önümüzdeki sezon da bizimle kalacak. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak" dedi.

Sözleşmesindeki madde gereği bir yıl daha takımda kalacağını açıklayan Cobeno, "Sözleşmesindeki madde gereği bir yıl daha bizimle olacak. Falcao bize çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

VALLECANO PERFORMANSI

İspanyol ekibiyle 28 maça çıkan Falcao 6 gol kaydetti. 2019-2021 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen 36 Yaşındaki golcü oyuncu, çıktığı 43 maçta 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan yıllık net 5 milyon Euro kazanan Falcao, yaşadığı sık sık sakatlıklar sebebiyle takımdan ayrılmıştı.