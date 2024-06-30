Rafa Silva, Aleksandar Mitrovic... Beşiktaş'tan transfer iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 16:27

Güncelleme: 30.06.2024 - 16:27

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve İkinci Başkan Hüseyin Yücel, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Transfere dair konuşan Arat ve Yücel, basında çıkan iddiaları yanıtladı.

Hasan Arat ve Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

"Hocamızla dün bir toplantı yaptık. Çok umutluyuz. Hüseyin Bey'in önderliğinde transfer komitemiz çok ciddi çalışma yapıyor. Tüm camiamız için hayırlı bir sezon olsun. Hüseyin Bey'in transfer çalışmalarını tüm camiamızın desteklemesi lazım. Basketbol takımlarımızın bütün transferleri tamamlandı."

"RAFA SİLVA MÜMKÜN GÖRÜNMÜYORDU"



"Transferde çok sakin gideceğiz. Hem vaktimizi hem de naktimizi doğru kullanacağız.

"Rafa Silva konusunda uzun zamandır çalışıyorduk. Pek mümkün görünmüyordu çünkü Suudi Arabistan devredeydi. Hüseyin Bey, çok önemli katkılar yaparak bu transferi gerçekleştirdi. Böyle bir yöneticimiz olduğu için çok gururluyuz."

"MİTROVİC MÜMKÜN DEĞİL"

Hüseyin Yücel: "Çok daha iyi günler görecek Beşiktaş taraftarı. Tek dileğim taraftarlarımızın desteklemesi. Mitrovic ismi geçiyor, mümkün değil. 50 milyon Euro'ya transfer yapmış bir oyuncu. Sadece Beşiktaş için değil, herhangi bir Türk takımı için mümkün değil."

Hasan Arat: "Büyük bir tüzük değişikliği yapılmıştır. 18 yaşından itibaren çocuklarımız üye olabilecekler Beşiktaş'a ve çocuk yaştan itibaren kayıt yaptırabilecekler."

"HEPİMİZİN HATALARI OLABİLİR AMA..."



"Allah bizi mahçup etmez inşallah. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Hepimizin hataları olabilir ama burada bir gönül birliği var. Beşiktaş buna sahip çıksın, bu her zaman bir araya gelmez. Hüseyin Bey son derece hassas transfer çalışmaları yürütüyor."