Rafa Silva, suskunluğunu bozdu!
Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Konyaspor maçındaki golüyle ligde 6 haftalık gol orucuna son verdi.
Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Konyaspor karşısında ilk yarının son anlarında fileleri havalandırdı ve skoru 2-0'a taşıdı.
Portekizli futbolcu, bu golüyle birlikte ligdeki gol suskunluğuna son verdi.
Rafa Silva, ligde son olarak ikinci haftadaki Antalyaspor maçında fileleri havalandırmıştı.
Silva, toplamda ise bu sezon 5 gole ulaştı.
Etiketler: #rafa silva #beşiktaş #konyaspor
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