Rafael Leao'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran hareket

26.05.2026 12:46:00
Adı Fenerbahçe ile anılan Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, sarı-lacivertli ekibin başkan adayı Hakan Safi ile fotoğraf paylaşan Paolo Maldini'nin gönderisine yorum yaptı.

Sezonu ikinci sırada bitiren ve şampiyonluk hasretini 12 yıla çıkaran Fenerbahçe, Haziran ayının ilk haftasında seçim heyecanı yaşayacak.

HAKAN SAFİ İLE PAOLO MALDINI İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, futbol elçisi olarak aktardığı Paolo Maldini ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

57 yaşındaki futbol adamı daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Maldini açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"İstanbul'da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok anı paylaşmaya devam edeceğimizden eminim."

Milan'dan ayrılması gündemde olan ve sık sık Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao, Maldini'nin Hakan Safi ile fotoğraflarını paylaştığı gönderiye "Legend" (Efsane) yorumunu attı. Portekizli yıldızın bu hareketi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

RAFAEL LEAO'NUN PERFORMANSI

Bu sezon sadece 31 maçta forma giyen 26 yaşındaki sol kanat 10 gol 3 asistlik performans gösterdi. 

