Haftayı 3 galibiyetle kapattık... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:57

Güncelleme: 02.08.2024 - 09:57

Türkiye’yi yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi 5 takım Avrupa kupalarında temsil edecek. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarını kazanarak bir üst tura yükseldiler.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi’ne play-off aşamasından katılırken Beşikaş ise UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turundan katılacak.

2023-2024 sezonunda Türkiye, topladığı puanlarla ilk 9 sırada yer almayı garantilemişti. Yeni sezonda ise galibiyetlerle birlikte UEFA Ülke puanı 34.800'e yükseldi.

Güncel sıralama şu şekilde:

1- İngiltere 89.160

2- İtalya 79.106

3- İspanya 73. 989

4- Almanya 71.660

5- Fransa 57.736

6- Hollanda 54.316

7- Portekiz 49.216

8- Belçika 43.100

9 - TÜRKİYE 34.800

10- Çek Cumhuriyeti 34.750