Haftayı 3 galibiyetle kapattık... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir adlarını bir üst tura yazdırdılar.
Türkiye’yi yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi 5 takım Avrupa kupalarında temsil edecek. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarını kazanarak bir üst tura yükseldiler.
Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi’ne play-off aşamasından katılırken Beşikaş ise UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turundan katılacak.
2023-2024 sezonunda Türkiye, topladığı puanlarla ilk 9 sırada yer almayı garantilemişti. Yeni sezonda ise galibiyetlerle birlikte UEFA Ülke puanı 34.800'e yükseldi.
Güncel sıralama şu şekilde:
1- İngiltere 89.160
2- İtalya 79.106
3- İspanya 73. 989
4- Almanya 71.660
5- Fransa 57.736
6- Hollanda 54.316
7- Portekiz 49.216
8- Belçika 43.100
9 - TÜRKİYE 34.800
10- Çek Cumhuriyeti 34.750
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