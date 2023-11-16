Rakibinin boğazını sıkmıştı: Draymond Green'in cezası belli oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors maçında çıkan kavgaya karışan Draymond Green, Klay Thompson, Jaden McDaniels ve Rudy Gobert'in cezaları belli oldu.

İHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:46
Rakibinin boğazını sıkmıştı: Draymond Green'in cezası belli oldu!
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NBA’de Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors maçında çıkan kavga nedeniyle ABD’li oyuncu Draymond Green, 5 maç men cezası aldı.

NBA’de Minnesota Timberwolves deplasmanda Golden State Warriors’ı 104-101 mağlup ettiği müsabakaya kavga damga vurdu. Golden State Warriors oyuncusu Draymond Green ile Minnesota Timberwolves oyuncusu Rudy Gobert arasında kavga çıktı. Karşılaşmanın ikinci dakikasında çıkan tartışma sonrası Warriors’ta Draymond Green ve Klay Thompson ile Timberwolves’dan Jaden McDaniels oyundan ihraç edilmişti.

CEZALAR AÇIKLANDI

Yaşananların ardından olaylarla alakalı verilen cezalar NBA tarafından açıklandı. NBA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Draymond Green’e, saha içi tartışmayı arttırdığı ve Rudy Gobert’i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde boynundan yakaladığı gerekçesiyle 5 maçlık men cezası verildiği ifade edildi.

Kavgaya karışan oyunculardan Klay Thompson, Jaden McDaniels ve Rudy Gobert’e de 25 bin Dolar para cezası verildi.


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