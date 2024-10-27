Rakip takım hocasından Ebrar Karakurt'a skandal hareket: Hakem oyundan attı!

Yayınlanma: 27.10.2024 - 15:41

Güncelleme: 27.10.2024 - 15:41

Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad'ın Dinamo Metar'ı 3-2 yendiği karşılaşmada Dinamo Metar koçu, sayı alan Ebrar Karakurt'un sevincine oldukça sinirlendi.

Karakurt'un sahadaki bölgesine su döken Dinamo Metar koçu, milli voleybolcunun kayarak sakatlanmasına sebebiyet verecek skandal bir harekette bulundu.

Dinamo Metar'ın hocası yaptığı hareketin ardından hakem tarafından oyundan atıldı.

"SAHADA GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Ebrar Karakurt ise Dinamo Metar başantrenörünün skandal hareketi sonrası maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ebrar Karakurt paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sahada gördüğüm en büyük saygısızlık. Bunu asla kabul etmiyorum... Voleybol sporuna yakışmayan bu hareketten dolayı karşı takım hocasını kınıyorum.

Söylenecek çok şey yok. Bir takımın koçu olduğun için bunu yapamazsın!

Umarım hak ettiği cezayı alır. İnsanlar kadın sporculara saygı duymayı öğrenmeli!

Çünkü burada tek gördüğüm saygısızlık. ve bu çok üzücü"