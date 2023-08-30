UEFA Şampiyonlar Ligi işaret edilmişti: Galatasaray'dan Sergio Ramos yanıtı!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 16:10

Güncelleme: 30.08.2023 - 16:10

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Radyospor'da sarı-kırmızılı takım hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Öztürk, adı transferde Galatasaray ile anılan İspanyol futbolcu Sergio Ramos ve Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca iddialarına ilişkin konuştu.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

Molde maçını değerlendirerek söze başlayan Öztürk, "Çok iyiyiz. İnşallah perşembe 3 takımımız da gruplara kalır ve daha iyi oluruz. UEFA ülke sıralamasında 9. sıraya çıktık" dedi.

"YABANA ATILIR TAKIM DEĞİL"

"Galatasaray'ın genlerinde hep Avrupa'da oynamak var. Ali Sami Yen, kurulurken de yabancı takımları yenmek üzerine misyonu kurmuş. Onun için çok mutluyum. Bu sonuçlar tesadüf değil. Geçen sene çok iyi bir omurga kuruldu. Şu an onun üzerine inşaa ediyoruz. Geçen sene lig için programlanmıştı, şimdi Şampiyonlar Ligi."

Metin Öztürk

"Futbol 90 dakika, direkten döner... Bunu maraton olarak baktığınızda iyi gidiyoruz. 6 eleme maçının 5'ini kazanmışız, 1'inde berabere kaldık. Molde yabana atılır takım değil, yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişlerdi. Onlar şu an liglerinde 20. maçlarını oynuyorlar."

"ŞAMPİYONLUĞUN DEVAMI"

"Biz yolumuza Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. İnşallah diğer 3 takımımız da Konferans Lig'inde yollarına devam eder. Seneye 5 takımla çıkacağız. 2000'li yıllardan başlayarak bu ülke puanlarının çoğu Galatasaray'a ait. Ülke futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz."

"En çok şampiyon olan takım olduğumuz için Şampiyonlar Ligi'nde de en çok bizim temsil etmiş olmamız doğal. Bu 23 şampiyonluğun bir devamı."

"GEREKSİZ TARTIŞMALAR"

"Şimdi hedef gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Yarı final diyoruz. Ama bizim oyuncumuz kart görebilir, onlarınki görebilir. Lig ve kupada şampiyon olmak, Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek."

Icardi olmasa turu geçemezlerdi iddialarına da yanıt veren Öztürk, "11 futbolcunun da görevi var. Bunlar gereksiz tartışmalar. Galatasaray bundan sonra daha güçlenerek devam edecek. Büyük takımlar kötü oynarken de kazanır. Bunun için büyük takımdır."

ORTA SAHA TRANSFERİ

"Galatasaray büyük takım, muhtemel rakipler düşünsün. Kim çıkarsa çıksın fark etmez. O günkü atmosfer önemli. Bugün Molde'yi küçümseyenler, Fenerbahçe'yi 3-1 yendiğini unutmasınlar. Futbolda büyük küçük yok. Biz geçen sezon Fenerbahçe'yi eze eze yenerken, Giresun'a puan kaybettik."

"Orta sahaya transfer olacak mı?" sorusuna yanıt veren Öztürk, "Mutlaka yapılacaktır, bu konuda çalışmalar var. Scout ekibi, Okan Hocamız, Erden Timur birlikte çalışmaları götürüyor. Bu takım çok büyük işler yapacak. Umuyorum ki eksiklerimizi de tamamlarız. Gidecek kardeşlerimizin yolları açık olsun. Gelecekleri de Galatasaray sevgisiyle kucaklarız" ifadelerini kullandı.

SERGIO RAMOS TRANSFERİ

Lucas Torreira hakkında çıkan Napoli iddialarına değinen Öztürk, "Biz idari taraftayız Dursun Özbek ile beraber. Biz kendi bölgemize odaklanalım, diğer tarafı da Okan Buruk ve Erden Timur'a bırakalım" dedi.

Sergio Ramos

Sergio Ramos transferi hakkında sözlerine devam eden Öztürk, "Ben de merak ediyorum. Yarın (perşembe) sabah uçakta Erden Timur'a soracağım. Ramos'a nasıl baktığım önemli değil. Benim şahsi görüşüm de olsa kulübü bağlar. Futbolcular değil marka üzerinden gidiyoruz. Diğer büyük olduğunu söyleyen takımlar suni sponsorluklarla devam ederken bizde bu iş tamamen organik yürüyor. Bu sponsorlar Galatasaray'ın başarısıyla kendi başarılarını perçinlemeye çalışan firmalar" sözlerini kullandı.

"RAKİPLERİMİZİ KORKUTUYOR"

"Şu an 30 milyon Euro civarındayız. 50 milyon Euro hedefleniyor. O 50'ye geldiği zaman 30 milyon Euro da Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paradır. Sadece bu para Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çıkmasına yetiyor. Bu bile rakiplerimizi korkutuyor. Taklit etsinler, belki onları da düzlüğe çıkarır."

Anderson Talisca

"Çok daha önce Bankalar Birliği'nden çıkacağız. Kemerburgaz'a gittim. İnanılmaz bir yer. Kaba inşatı 1-2 aya biter. 2 sahanın yapılması, zemini eylül ortası gibi biter. Aralık-Ocak gibi takım oraya geçer. Şampiyonlar Ligi geliri 25 milyon Euro civarında. Çünkü diğer takımların oynadığı maçlara göre... Bütün takımlara ne yaptıklarını görmek için bakıyoruz. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyip hem ülkemize katkı sağlayacağız hem de ekonomik ve prestij anlamda ciddi şekilde kazanım elde edeceğiz" açıklamasını yaptı.

ANDERSON TALISCA AÇIKLAMASI

Son olarak Anderson Talisca hakkında konuşan Öztürk, "Talisca ile ilgili bir açıklamam olmadı. Talisca şu an nerede oynuyor onu bile bilmiyorum. Dolayısıyla onunla ilgili bir açıklamam olmadı" diyerek sözlerini tamamladı.