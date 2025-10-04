Rams Park'ta nefes kesen maç: Dev derbide kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadele

Beşiktaş, 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle öne geçti.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, 34. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.

İkinci yarıya aynı 11'le devam eden Galatasaray, 55. dakikada İlkay Gündoğan ile skoru eşitledi.

DERBİ SONRASI PUAN DURUMU

Ligde ilk kez puan kaybeden Galatasaray, milli araya 22 puanla lider girdi. Sarı kırmızılılar, iç sahada Beşiktaş'a yenilmeme serisini 9 maça çıkardı ve bu süreçteki 2. beraberliğini aldı.

Galatasaray deplasmanında 5 maç sonra yenilmeyen Beşiktaş puanını 13'e yükseltti.

Galatasaray, milli aradan sonra Başakşehir deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 1-1 Beşiktaş

86' Galatasaray'da dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Barış Alper Yılmaz oyundan çıkarken, Leroy Sane yerine giren isim oluyor. Aynı dakikada Galatasaray'da beşinci ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Victor Osimhen oyundan çıkarken, Mauro Icardi yerine giren isim oluyor.

84' Beşiktaş'ta üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Tammy Abraham oyundan çıkarken, Milot Rashica yerine giren isim oluyor.

79' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Felix Uduokhai, Lucas Torreira'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

77' Galatasaray'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Yunus Akgün oyundan çıkarken, Eren Elmalı yerine giren isim oluyor. Aynı dakikada Galatasaray'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. İlkay Gündoğan oyundan çıkarken, Gabriel Sara yerine giren isim oluyor.

67' Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Emirhan Topçu oyundan çıkarken, Felix Uduokhai yerine giren isim oluyor. Aynı anda Beşiktaş'ta ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Vaclav Cerny oyundan çıkarken, Cengiz Ünder yerine giren isim oluyor.

59' Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Gökhan Sazdağı, topla birlikte ilerleyen Barış Alper Yılmaz'a müdahalede bulununca Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

55' GOOOLL!!! Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Mert Günok'un kısa pasında Wilfred Ndidi'den topu kapan Lucas Torreira'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan İlkay Gündoğan, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

48' Mario Lemina'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

40' İki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma sonrasında Victor Osimhen ve Emirhan Topçu hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

37' Orkun Kökçü'nün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başarıyor.

35' Galatasaray 10 kişi kalıyor! Ceza alanını yakınında Davinson Sanchez, topla birlikte hızla ilerleyen Rafa Silva'ya yaptığı müdahale nedeniyle son adam kuralı gereğince hakem Yasin Kol tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakılıyor.

25' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Galatasaray gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Wilfried Singo oyundan çıkarken, Roland Sallai yerine giren isim oluyor.

22' Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, itirazları nedeniyle hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

12' GOOOLL!!! Beşiktaş, Tammy Abraham'ın golü ile maçta öne geçiyor. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Tammy Abraham, altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor.

10' Vaclav Cerny'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda Uğurcan Çakır topu tekrar kornere çelmeyi başarıyor.

1' Dev derbide ilk düdük çalıyor.