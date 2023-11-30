Rangers - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Aris Limassol ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.
Philippe Clement yönetimindeki Rangers, sahasında Aleksey Shpilevskiy'in ekibi Aris Limassol ile karşı karşıya gelecek.
RANGERS - ARİS LİMASSOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
RANGERS - ARİS LİMASSOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Rohit Saggi'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayımcısı bulunmuyor.
Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etmişti.
Aris Limassol ise deplasmanda Real Betis'e 4-1 mağlup olmuştu.
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