Rangers - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Aris Limassol ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:29
Rangers - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.

Philippe Clement yönetimindeki Rangers, sahasında Aleksey Shpilevskiy'in ekibi Aris Limassol ile karşı karşıya gelecek.

RANGERS - ARİS LİMASSOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

RANGERS - ARİS LİMASSOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Rohit Saggi'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayımcısı bulunmuyor.

Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etmişti.

Aris Limassol ise deplasmanda Real Betis'e 4-1 mağlup olmuştu.


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