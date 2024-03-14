Rangers - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Benfica ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
Philippe Clement yönetimindeki Rangers, sahasında Roger Schmidt'in ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.
RANGERS - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
RANGERS - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Benfica'nın sahasında oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
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