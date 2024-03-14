Rangers - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Benfica ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:52
Rangers - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Philippe Clement yönetimindeki Rangers, sahasında Roger Schmidt'in ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

RANGERS - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

RANGERS - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Benfica'nın sahasında oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.


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