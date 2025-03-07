Rangers maçına devam edememişti... Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Yayınlanma: 07.03.2025 - 14:20

Güncelleme: 07.03.2025 - 14:20

Fenerbahçe - Rangers maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildi.

Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'nün sakatlığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."