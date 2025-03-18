Rangerslı oyuncudan Fenerbahçe itirafı: 'Zorlu bir Avrupa maçı oynadık ama...'

Yayınlanma: 18.03.2025 - 16:27

Güncelleme: 18.03.2025 - 16:27

Rangers, unutulmaz bir Old Firm derbisinde Celtic'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti.

Parkhead'deki zorlu mücadelede Nicolas Raskin, Muhammed Diomande ve Hamza Igamane'in golleriyle zaferi göğüsleyen Rangers, uzun süre sonra bu stadyumda kazanmanın sevincini yaşadı.

FERGUSON ETKİSİ

Takımın başına geçici olarak getirilen Barry Ferguson, bu kritik zaferde büyük rol oynadı. Eski kaptan, tüm motivasyonunu ve deneyimini takımına yansıtarak oyuncuların sahada özveriyle mücadele etmesini sağladı.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Mohamed Diomande, Ferguson'un takıma kattıklarına vurgu yaparak, "O geldi ve taktikleriyle bize özgüven verdi. Onun liderliğini takip ediyoruz. Rangers'a ne kadar büyük bir katkı sağladığını biliyoruz ve sahada onun verdikleriyle en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

FENERBAHÇE ARDINDAN CELTİC ZAFERİ

Rangers, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi elemelerinin hemen ardından Celtic deplasmanında da kritik bir galibiyet alarak mental ve fiziksel dayanıklılığını gösterdi. Maç sonrasında konuşan Diomande, "Perşembe günü zorlu bir Avrupa maçı oynadık ama hemen bu derbiye odaklandık. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyorduk ve yalan söylemeyeceğim, gerçekten yorgunuz. Fenerbahçe'ye karşı kazanmamız da bize ekstra motivasyon sağladı ve buradan da üç puanı almak için çıktık" ifadelerini kullandı.

LİG YARIŞI DEVAM EDİYOR

Bu galibiyet, Rangers'ın ligdeki umutlarını canlı tutsa da, oyuncular zaferi abartmadan ilerlemeye odaklanmış durumda. "Burası oynaması zor bir yer ve burada kazandığım için mutluyum. Eminim ki takım arkadaşlarım da öyle hissediyordur. Çünkü burada uzun zamandır galibiyet alamamıştık. Bu zafer, benim, takım arkadaşlarımın ve bizi izleyen herkesin çok şey ifade ediyor. Ayrıca buraya gelip bizi destekleyen taraftarlar için de önemliydi. Onlar ve kendimiz için her şeyimizi verdik. Biliyoruz ki hala çok puan gerideyiz ama her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Sezon sonunda ne olacağını bilmiyoruz ama elimizden geleni yapacağız" diyen Diomande, takımın kararlılığını ortaya koydu.