Trabzonspor’da kadro mühendisliği

13 Ağustos 2024 Salı

Abdullah Avcı uzun süredir Trabzonspor’un başında. Yani Trabzonspor’u çok iyi biliyor ve tanıyor. Onuachu’nun ayrılmasından bu yana sezon öncesi hazırlık maçlarını santrforsuz oynadı. Bu arada transferler de tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek Trabzonspor’un kadro derinliği konusunda detayları düşünmesi güzel ama önceliği savunma ve orta alan değil, santrfor olmalıydı. Bu konuda kim yetkiliyse, Trabzonspor’u gözü kapalı izledi derim. Onuachu’nun alınması konusunda arada 1.5 milyon Avro oynuyorsa, alma kardeşim Ozan’ı bitir bu işi derim. Mendy de zaten var orta alanda. Avcı bu zor durumdan tecrübesini de kullanarak nasıl çıkacak, birlikte göreceğiz. Trabzonspor’un 1. Lig’e yükselmesinin 50., kuruluşunun 57. yıldönümü kutlamalarının ertesi günü Bordo-Mavililerin son kurucu üyesi A. Salih Erdem’i sonsuzluğa uğurladık. Saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Trabzonlu şair, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu şiirinde, “Trabzon deyince aklıma bir salkım karayemiş gelir” demiş. Trabzonspor deyince aklımıza, yaşanmış onca başarılar ve baş mimarlarından A.Salih Erdem geliyor.