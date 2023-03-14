Rapid Wien'den Yusuf Demir açıklaması: 'Barcelona'da kalmalıydı'

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:28

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 17:28

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir için Avusturya'dan bir açıklama geldi.

19 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da az süre almasını değerlendiren Rapid Wien'in genel müdürü Steffen Hofmann, "Galatasaray'ın transferlerine dikkat ediyorum. Transferin son gününde 5 oyuncu aldılar. Onların hücum gücü, muhtemelen Barcelona'nın geçen sezon olan hücum gücünden daha iyi. Yusuf'un Barcelona'da kalması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm. 2022 kışında onunla oturdum ve konuştum ve gerçekten Rapid'e geri dönmek istediğini söyledi. Emin olup olmadığını sordum. Çünkü burada da bizimle işi kolay olmayacaktı. Çok sabırsızdı. Kendimi sıkarım altı ay daha kalırım demedi" diye konuştu.

Yusuf Demir

"HIRVAT OLSAYDI HER MAÇTA OYNARDI"

Yusuf Demir takıma geri döndükten sonra da kulüp olarak hatalı davrandıklarını söyleyen Hofmann, "Özellikle geri döndükten sonra, kulüp olarak davranmmız gerektiği gibi davranmadık. Özel bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Yusuf, Hırvat olsaydı ve Dinamo Zagreb'de oynasaydı, her maçta oynardı. İyi ya da kötü, her maçta oynardı. Onu görmek istediğimiz yere kadar giderdi. Bizim de öyle davranmamız gerekiyor. Çünkü Dinamo Zagreb, doğru potansiyelleri 20 milyon Euro'ya satıyor" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'da bu sezon 6 resmi maça çıkan Yusuf Demir, bu maçların yalnızca birine ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.