Rasmus Hojlund'dan İtalyan devine ret!

10.08.2025 10:41:00
Cumhuriyet Spor
Manchester United forması giyen santrfor Rasmus Hojlund'un Milan'ın gösterdiği ilgiye rağmen takımdan ayrılmak istemediği iddia edildi.

Manchester United'ın elinden çıkarmak istediği ve Milan'ın ilgilendiği Rasmus Hojlund, transferi için kararını verdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Danimarkalı golcü, Milan'ın ısrarına rağmen ayrılık için onay vermedi. Oyuncunun takımda kalmakta ısrarcı olduğu belirtildi.

Ayrıca haberde, Milan'ın aracılar üzerinden Rasmus Hojlund'un transferi için görüşmelere başladığı aktarıldı. İtalyan ekibinin, Hojlund'u ikna etmesi halinde transfer için 6 milyon Euro kiralama bedeli, 45 milyon Euro satın alma opsiyonu ve maaşının tamamının karşılanacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Manchester United forması altında geçen sezon 52 maçta süre bulan Hojlund, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

