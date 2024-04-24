Ravil Tagir attı: Westerlo beraberliğe tutundu!

Westerlo, Belçika 1. Futbol Ligi Konferans Ligi Play-Off Grubu'nda kendi sahasında ağırladığı OH Leuven ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:34
Ravil Tagir attı: Westerlo beraberliğe tutundu!
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Belçika 1. Ligi Konferans Ligi Play-Off Grubu'nda Bart Goor'un ekibi Westerlo ile Oscar Garcia'nın yönetimindeki OH Leuven 1-1 berabere kaldı.

Het Kuipje Stadyumu'nda oynanan mücadelede Westerlo'nun golünü Türk futbolcu Ravil Tagir atarken, asisti de bir diğer Türk futbolcu Doğucan Haspolat yaptı.

OH Leuven'in golünü ise 77. dakikada Mathieu Maertens attı.

EMİN BAYRAM FORMA GİYMEDİ

Westerlo'da Ravil Tagir 70, Doğucan Haspolat 90, Allahyar Sayyadmanesh ise 35 dakika sahada kaldı. Sakatlığı bulunan Emin Bayram ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi Play-Off Grubu'nda Westerlo 17 puanla 6. sırada kalırken, Leuven 23 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki maç haftasında Westerlo deplasmanda Gent ile karşılaşırken, Leuven deplasmanda Mechelen'e konuk olacak.


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