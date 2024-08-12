Ravil Tagir'den sürpriz imza!
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 21 yaşındaki futbolcusu Ravil Tagir'in Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira'ye transfer olduğunu duyurdu.
Başakşehir, Ravil Tagir'in yeni takımını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ravil Tagir'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya varılmıştır. Ravil Tagir'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Başakşehir'in son iki sezonda Westerlo'ya kiraladığı Ravil Tagir, yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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