Yayınlanma: 06.01.2025 - 18:32

Güncelleme: 06.01.2025 - 18:32

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti.

Bu sezon başında Sao Paulo'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya katılan 33 yaşındaki oyuncu, sözleşme bitimine 5 ay kala kulüpten gönderildi.

205 DAKİKA

Rayo Vallecano ile bu sezon sadece 7 maçta 205 dakika süre alabilen Kolombiyalı oyuncu 1 asist üretti.

YENİ ROTA ARJANTİN OLABİLİR

James Rodriguez ile ilgilenen takımlar arasında Arjantin ekibi Boca Juniors var.