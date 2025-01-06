Rayo Vallecano, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti

Rayo Vallecano, Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Rayo Vallecano, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 18:32

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti. 

Bu sezon başında Sao Paulo'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya katılan 33 yaşındaki oyuncu, sözleşme bitimine 5 ay kala kulüpten gönderildi. 

205 DAKİKA

Rayo Vallecano ile bu sezon sadece 7 maçta 205 dakika süre alabilen Kolombiyalı oyuncu 1 asist üretti. 

YENİ ROTA ARJANTİN OLABİLİR

James Rodriguez ile ilgilenen takımlar arasında Arjantin ekibi Boca Juniors var.


Etiketler: #James Rodriguez #Rayo Vallecano #Sözleşme

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