Rayo Vallecano maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun durumu kritik

02 Aralık 2022 Cuma, 12:36

Fenerbahçe’nin, Rayo Vallecano’yu 3-1 yendiği hazırlık maçında rakip oyuncudan aldığı darbeyle sakatlanan Joao Pedro’nun durumu endişe yarattı. Brezilyalı futbolcunun pozisyon sırasında sol dizi ve ayak bileği ciddi şekilde esnedi. Acı içinde yerde kalan ve sahadan sedyeyle çıkan Pedro dün kontrolden geçti.

Tecrübeli futbolcunun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildi. Pedro’nun tedavisine başlandı. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun net durumu, diz ve bilekteki ödemin giderilmesinin ardından ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı kontrollerde belli olacak.

2 HAZIRLIK MAÇI

F.Bahçe, Antalya kampında 7 Aralık’ta Alanyaspor’la, 10 Aralık’ta Salernitana ile karşılaşacak.

POTADA REAL MADRID SINAVI

F.Bahçe Beko, Euroleague’in 11. haftasında bugün saat 20.45’te evinde Real Madrid’i ağırlayacak. SarıLacivertliler, bu sezon Euroleague’de 10 maçta 9 galibiyet aldı.

JORGE JESUS: "SINIR OLMAMALI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig’deki yabancı oyuncu kuralı için, “Bence yabancı sınırı olmasa Türk futbolunun gelişmesi açısından daha iyi olabilirdi. Avrupa ve dünya futboluna, üst liglere baktığınız zaman bu tarz yabancı sınırlamaları yok. Kalite olarak düşük diyebileceğimiz Arabistan ve Türkiye gibi liglerde var bu sınır. Bu yüzden futbol gelişmiyor. Kaliteli oyuncu getirirseniz katkı sağlıyorlar. Altyapı önemli, imkânlar, şartlar her zaman daha iyi hale getirilmeli. Türk futbolunu yönetirken bu tarz detayların düşünülmesi gerekir” dedi.