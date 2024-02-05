Rayo Vallecano - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:13
Rayo Vallecano - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Quique Sánchez Flores yönetimindeki Sevilla, deplasmanda Francisco Vílchez'in ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

RAYO VALLECANO - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Vallecas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

RAYO VALLECANO - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Francisco Maeso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Sevilla, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Osasuna ile 1-1 berabere kalmıştı.

Rayo Vallecano ise Atletico Madrid deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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