Rayo Vallecano - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor.
UEFA Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında İnigo Perez yönetimindeki Rayo Vallecano, sahasında Garry O'Neil'ın ekibi Strasbourg ile karşılaşacak.
RAYO VALLECANO - STRASBOURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Vallecas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
RAYO VALLECANO - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma tabii spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.