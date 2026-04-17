Rayo Vallecano Yunanistan'da yarı finale çıkmayı başardı!

Rayo Vallecano Yunanistan'da yarı finale çıkmayı başardı!

17.04.2026 01:20:00
Cumhuriyet Spor
Rayo Vallecano Yunanistan'da yarı finale çıkmayı başardı!

Rayo Vallecano, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek finalinde eşleştiği AEK'yi toplam skorda 4-3 mağlup ederek yarı finale çıkan ekip oldu.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final eşleşmesinde AEK, evinde Rayo Vallecano'yu konuk etti.

İlk maçı 3-0 kazanan Rayo Vallecano, rövanşta AEK'ye 3-1 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.

AEK'nin gollerini 13. ve 51. dakikalarda Zini, 36. dakikada ise penaltıdan Razvan Marin kaydetti.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Rayo Vallecano'ya turu getiren gol ise 60. dakikada Isaac Palazon'dan geldi.

Son 16 turunda temsilcimiz Samsunspor'u eleyen Rayo Vallecano, bu sonuçla yarı finalde Strasbourg ile eşleşti.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

İlgili Haberler

Demir Ege Tıknaz'lı Braga yarı final biletini kaptı!
Demir Ege Tıknaz'lı Braga yarı final biletini kaptı! Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Braga, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Real Betis'i 4-2 mağlup ederek yarı finale çıkan ekip oldu.
Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'nde güle oynaya yarı finalde!
Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'nde güle oynaya yarı finalde! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Bologna'yı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.
Zeynep Sönmez'den Porsche Tennis Grand Prix'ye veda!
Zeynep Sönmez'den Porsche Tennis Grand Prix'ye veda! Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix'nin son 16 turunda karşılaştığı Kanadalı raket Leylah Fernandez'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.