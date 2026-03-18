Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.03.2026 15:26:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Samsunspor'da Rayo Vallecano maçı öncesi iki eksik!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 19 Mart Perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk olacak. 

İspanya'nın başkentti Madrid'in Vallecas Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak maçı, Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, Rayo Vallecano ile sahasındaki son 16 turu ilk maçında sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Samsunspor'un çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek.

Samsun ekibi, her türlü mağlubiyet ve beraberlik durumunda ise Avrupa kupasına veda edecek.

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.

Tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.

İlgili Konular: #Rayo Vallecano #uefa avrupa konferans ligi #samsunspor

İlgili Haberler

Samsunspor'un mağlubiyeti sonrası... UEFA ülke puanında son durum belli oldu! UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor evinde Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi. Maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Samsunspor'un 5 haftalık hasreti 90+3'te dindi! Samsunspor, Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Samsunspor tur umutlarını mucizelere bıraktı: Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu.