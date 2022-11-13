Rayo Vallecano ve Villarreal, Fenerbahçe ve Galatasaray'la karşılaşacak
İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal, 2022 Dünya Kupası için verilecek arada Fenerbahçe ve Galatasaray'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano ve Villarreal takımları, Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası için verilecek arada hazırlık maçları için İstanbul'a gelecek.
Yapılan açıklamada, La Liga'nın Süper Lig'le yaptığı işbirliği çerçevesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'la iki takımın hazırlık maçı yapacağı belirtildi.
Rayo Vallecano'nun 28 Kasım'da İstanbul'a geleceği aktarılırken 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle, 3 Aralık'ta ise Nef Stadı'nda Galatasaray'la karşılaşacağı belirtildi.
Villarreal ise Dünya Kupası arasında İstanbul'a gelerek 3 Aralık'ta Fenerbahçe'yle, 6 Aralık'ta ise Galatasaray'la hazırlık maçları oynayacağını açıkladı.
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