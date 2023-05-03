RB Leipzig 5 golle finale yürüdü
RB Leipzig, Almanya Kupası yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Freiburg'u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Freiburg ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. RB Leipzig, karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Dani Olmo, 14. dakikada Benjamin Henrichs, 37 ve 90. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai ve 45. dakikada Christoper Nkunku attı. Freiburg'un tek golü ise 75. dakikada Michael Gregoritsch'ten geldi.
RB LEIPZIG 10 KİŞİ KALDI
RB Leipzig'de Josko Gvardiol, 58. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından RB Leipzig, Almanya Kupası'nda finale yükseldi. Freiburg, kupaya veda etti.
RB Leizig'in finaldeki rakibi Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçının galibi olacak.
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