RB Leipzig'den Barcelona'ya Dani Olmo yanıtı!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) RB Leipzig'in, Dani Olmo için transfer teklifinde bulunan Barcelona'yı reddettiği iddia edildi.
Barcelona, Leipzig forması giyen Dani Olmo için transfer çalışmalarına devam ediyor.
İspanya merkezli Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona, Olmo için Leipzig'e 40 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu.
Katalan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için Leipzig'e sunduğu 40 milyon Euro'luk teklife şampiyonluğa bağlı olarak 20 milyon Euro'luk bonus maddesi de ekledi. Tek seferde 60 milyon Euro isteyen Leipzig ise Olmo için gelen bu teklifi geri çevirdi.
BARCELONA'YI İSTİYOR
Öte yandan Barcelona'nın Olmo'nun menajeriyle temaslara da devam ettiği ve İspanyol yıldıza altı sezonluk bir sözleşme sunduğu belirtildi. Olmo, Barcelona'ya transfer olması durumunda kayıt işlemleri için ilk iki sezon daha az maaş kazanacak. Olmo'nun yıllık ücreti daha sonraki yıllarda artacak.
Manchester City ve Bayern Münih'in de ilgilendiği Olmo'nun tercihinin Barcelona olduğu öne sürüldü.
PİYASA DEĞERİ 60 MİLYON EURO
Leipzig ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Olmo'nun güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İspanya ile EURO 2024'te oldukça başarılı bir grafik ortaya koyan Dani Olmo, şampiyonada kupa sevinci yaşamıştı. 2020 yılından bu yana Leipzig için ter döken 26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 148 maçta 29 gol attı ve 34 asist yaptı.
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