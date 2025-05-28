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Real Betis - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi

Real Betis - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi

28.05.2025 09:50:00
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AA
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Real Betis - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi

Real Betis ile Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Polonya'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

İspanya temsilcisi Real Betis ile İngiliz ekibi Chelsea, UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Halil Umut Meler olacak. Kerem Ersoy ise rezerv yardımcı hakem görevini üstlenecek.

REAL BETİS - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'ndaki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

REAL BETİS - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.

İSPANYOL EKİP BİR İLKİN PEŞİNDE

Yarı finalde son 2 senenin finalisti Fiorentina'yı uzatma dakikalarında attığı golle eleyerek finale yükselen İspanya temsilcisi Real Betis, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmeyi başardı.

Lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kazanan Chelsea, kulüp tarihindeki 9. Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.

İngiliz ekibinin müzesinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 2 Süper Kupa ve 2 Kupa Galipleri Kupası bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Johnny, Fornals, Antony, Isco, Ezzalzouli, Bakambu.

Chelsea: Jörgensen, James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Dewsbury-Hall, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson.


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