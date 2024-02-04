Real Betis - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:35
Real Betis - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Bordalas yönetimindeki Getafe, deplasmanda Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

REAL BETİS - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

REAL BETİS - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Juan Luis Pulido Santana'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Getafe, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu.

Real Betis ise Real Mallorca deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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